SBI dan Peruri Hadirkan Koin Emas Berbasis Keamanan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - PT Smart Billioner Indonesia (SBI) menggandeng Peruri untuk memproduksi koin emas fisik sebagai bagian dari pengembangan ekosistem investasi emas digital IDN Gold (IDNG).

Kolaborasi ini dilakukan untuk memperkuat jaminan keamanan dan keaslian aset emas yang diperdagangkan di platform tersebut.

Melalui kerja sama tersebut, IDN Gold mengintegrasikan teknologi aset digital berbasis blockchain dengan kemampuan produksi logam berstandar tinggi milik Peruri.

Sebagai perusahaan negara yang memproduksi uang logam Rupiah dan dokumen berharga, Peruri dinilai memiliki kapasitas dalam menghadirkan produk logam dengan tingkat keamanan tinggi.

Setiap koin emas IDN Gold nantinya akan dibekali fitur keamanan khusus, salah satunya teknologi invisible ink, guna meminimalkan risiko pemalsuan dan memastikan autentikasi produk.

Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya, mengatakan keamanan dan kepercayaan publik menjadi faktor penting di tengah perkembangan industri digital saat ini.

“Di era digitalisasi saat ini, faktor keamanan dan kepercayaan publik adalah fondasi utama. Peruri bangga dapat berkolaborasi dengan PT SBI dalam menghadirkan koin emas IDN Gold,” ujar Dwina.

Dia menambahkan, Peruri akan mengoptimalkan kompetensi perusahaan di bidang high security printing and minting untuk memastikan setiap produk memiliki jaminan keaslian dan kualitas tinggi.