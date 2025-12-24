SBI Resmi Memperkenalkan IDNGold, Ini Kegunaannya

jpnn.com, JAKARTA - Smart Billionaire Indonesia (SBI), perusahaan teknologi finansial karya anak bangsa, resmi memperkenalkan IDNGold, platform investasi emas digital yang mengintegrasikan stabilitas emas fisik dengan teknologi blockchain modern.

Kehadiran IDNGold menandai langkah strategis dalam menghadirkan aset digital yang transparan, aman, dan teregulasi bagi masyarakat Indonesia.

Token IDNGold mendapat dukungan penuh dari PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) sebuah perusahaan anak bangsa bersama ANTAM yang sudah beroperasi selama 28 tahun dalam melakukan pertambangan dan memproduksi emas.

Dukungan penuh dari PT NHM dalam menjalin kemitraan strategis bersama IDNG menjadi sebuah garansi dan juga menjamin keamanan dalam membuka kepercayaan publik kepada IDNGold yang menjadikan emas fisik menjadi token digital di blockchain melalui Real World Asset (RWA).

“Kemitraan IDNGold dengan PT NHM ini merupakan sebuah Langkah yang sangat maju dalam industri ini. NHM menjadi garansi sekaligus keamanan dalam menjamin suplai emas yang menjadi aset dasar IDNGold," kata Presiden Direktur SBI IDNGOLD Rizka Nika Samsudin Arizal dalam keterangan resmi Rabu (24/12).

Rizka Nika menjelaskan, keuntungan dengan mengubah aset fisik (Emas) ini menjadi token digital, investor dapat memiliki sebagian dari komoditas bernilai tinggi tanpa perlu membeli batangan atau koin utuh.

Investor juga menjadi lebih mudah dalam mengakses dan juga membawa manfaat seperti transparansi dan biaya yang lebih rendah. Dengan dukungan NHM, IDNGold menjamin setiap nilai emas dalam bentuk investasi ini sangat terlindungi.

Menurutnya, rokenisasi emas dalam bentuk token IDNG memungkinkan kepemilikan sebagian dari logam mulia, sehingga lebih mudah diakses oleh investor kecil. Ini juga meningkatkan transparansi dan keamanan dalam perdagangan aset dengan cara tokenisasi.