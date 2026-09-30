SBR015 Hadir, bank bjb Buka Akses Investasi SBN Ritel bagi Masyarakat

jpnn.com, BANDUNG - Pilihan instrumen investasi saat ini makin beragam dan mudah diakses. Masyarakat dapat memilih dan membeli berbagai produk investasi secara daring melalui gawai sesuai dengan kebutuhan.

Momentum investasi melalui Surat Berharga Negara (SBN) kembali hadir setelah pemerintah menerbitkan Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR015 yang tersedia selama periode penawaran 28 September hingga 22 Oktober 2026.

SBR015 menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi sekaligus memperoleh potensi pendapatan berkala melalui kupon.

Instrumen ini juga memberikan kesempatan kepada investor ritel untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional melalui surat berharga yang diterbitkan pemerintah.

Kehadiran SBR015 merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi yang relatif mudah dijangkau. Melalui SBN ritel, masyarakat dapat berinvestasi dengan nominal yang disesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing.

bank bjb turut mendukung akses masyarakat terhadap SBN ritel dengan menyediakan kemudahan transaksi melalui kanal digital Bank bjb. Kehadiran layanan digital tersebut diharapkan dapat membuat proses investasi menjadi lebih praktis serta memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi.

SBR015 yang diterbitkan kali ini memiliki dua pilihan tenor, yaitu SBR015T2 dengan tenor dua tahun dan SBR015T4 dengan tenor empat tahun. SBR015T2 menawarkan kupon awal sebesar 6,75 persen per tahun, sedangkan SBR015T4 menawarkan kupon awal sebesar 6,85 persen per tahun.

Kedua seri tersebut menggunakan skema kupon mengambang dengan batas minimum (floating with floor). Artinya, tingkat kupon dapat disesuaikan mengikuti perubahan BI Rate dengan tetap mempertahankan tingkat kupon minimum (floor) yang telah ditetapkan.