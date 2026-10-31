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SBY Berbagi Kisah Cinta dan Kehilangan Melalui Novel Diana Memang Manja

SBY Berbagi Kisah Cinta dan Kehilangan Melalui Novel Diana Memang Manja
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Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat peluncuran novel Diana Memang Manja, di Cikeas, Kamis (29/10/2026) malam. Foto: DPP Demokrat

jpnn.com - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagi kisah cinta dan kehilangan melalui sebuah novel berjudul Diana Memang Manja yang diluncurkan di Cikeas, Kamis (29/10/2026) malam.

SBY saat berdialog bersama Gita Wirjawan saat peluncuran novel itu juga berbagi cerita mengenai proses kreatif yang mempertemukan pengalaman pribadi, imajinasi, serta perenungannya tentang cinta dan kehilangan.

"Meskipun she is gone, saya tidak pernah melupakan," kata SBY, mengenang almarhumah sag istri, Ani Yudhoyono.

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Ungkapan SBY itu menjadi salah satu bagian paling personal dalam perbincangan tersebut.

Melalui kisah yang ditulisnya, SBY membuka ruang bagi pembaca untuk memahami bahwa melanjutkan kehidupan dapat berjalan beriringan dengan menjaga kenangan akan orang yang dicintai.

SBY bercerita bahwa berpulangnya Ani Yudhoyono pada 1 Juni 2019 menjadi titik penting yang membawanya kembali menekuni dunia seni.

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Di tengah kesedihan, dia berusaha mencari kegiatan yang dapat membantu proses pemulihan batinnya.

SBY kemudian menengok kembali hal-hal yang dicintainya sejak kecil hingga menjalani pendidikan militer: seni dan olahraga. Melukis, bermusik, menulis puisi, hingga menulis novel menjadi ruang untuk menyalurkan pikiran dan perasaan.

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagi kisah cinta dan kehilangan melalui sebuah novel berjudul Diana Memang Manja.

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