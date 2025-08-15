SBY dan Jokowi Dijadwalkan Hadiri Sidang Tahunan MPR RI

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (15/8).

"Kemarin kami sedang konfirmasi beliau-beliau yang akan hadir. Kemarin kabarnya SBY akan hadir, Jokowi akan hadir," ujar Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

Eddy mengatakan Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla juga dikabarkan akan menghadiri sidang tahunan tersebut. "Kemudian Sinta Nuriyah (istri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid, red), dan Ibu Hamzah Haz (istri Wapres Kesembilan RI Hamzah Haz) akan hadir," ungkapnya.

Ketika ditanyai kehadiran Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Eddy mengaku belum mendapatkan informasi terkini. "Saya belum tahu," ujarnya.

Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju". (antara/jpnn)