SBY Prihatin dengan Kondisi Politik Nasional, Lalu Sampaikan Permintaan kepada Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi politik nasional yang dinilai semakin mengabaikan nilai moral dan etika dalam perebutan kekuasaan.
SBY menilai praktik politik saat ini berpotensi membenarkan segala cara demi meraih political power, tanpa mempertimbangkan baik buruk maupun aspek moralitas.
Dia mengingatkan kondisi tersebut dapat memunculkan ketakutan di tengah masyarakat.
"Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri," ujar SBY dalam unggahan di akun @SBYudhoyono di X, Rabu (4/11).
Menurut SBY, politik semestinya dijalankan dengan menjunjung tinggi etika, moralitas, dan nilai-nilai keadaban.
Karena itu, dia menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban di Indonesia.
SBY menyebut upaya tersebut bukan sekadar kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga panggilan sejarah serta amanah rakyat.
"Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat," tegasnya.
Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi politik nasional.
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