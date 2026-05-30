SC Tetapkan Reagen dan Uswanas sebagai Caketum HIPMI Malut

jpnn.com, MALUKU UTARA - Ketua Steering Committee (SC) Syaf Lessy menyatakan dua bakal calon ketua umum (Balontum) yang mendaftar sebagai Calon Ketua Umum (Caketum) HIPMI Malut dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos sebagai calon ketua umum.

“Kami dari SC telah melakukan verifikasi berkas dari masing-masing Balontum, dan keduanya telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam AD/ART dan PO,” kata Ketua Steering Committee Syaf Lessy, Sabtu (30/5).

Dua nama yang telah mendaftar sebagai calon ketua umum adalah Ronald Reagen Sumampouw dan Abdul Kadir Uswanas.

Proses pendaftaran sendiri telah dibuka oleh SC dari tanggal 28-30 Mei 2026.

“Sesuai jadwal tahapan Musdalub, SC telah membuka pendaftaran dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Mei 2026 yang secara aktif diikuti oleh kedua Caketum,” tuturnya.

Dengan begitu, lanjut Lessy, Musdalub Maluku Utara akan diikuti oleh dua kader terbaik HIPMI.

Selain itu, Musdalub juga didukung penuh oleh seluruh ketua umum BPC yang ada di Maluku Utara.

“Antuasiasme teman-teman BPC terhadap Musdalub ini sangat tinggi sekali. Mereka kompak dan solid mendukung semua tahapan yang dilakukan oleh SC,” pungkasnya. (cuy/jpnn)