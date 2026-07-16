Scaloni Beber Kunci Comeback Argentina, Sebut Inggris Kehilangan Mental
jpnn.com, JAKARTA - Argentina sukses membalikkan keadaan dan menyingkirkan Inggris 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026.
Pelatih Lionel Scaloni mengungkap momen yang menjadi titik balik kemenangan dramatis La Albiceleste.
Menurut Scaloni, keberhasilan timnya bukan semata karena pergantian taktik, melainkan mampu membaca perubahan mental para pemain Inggris setelah sempat unggul lebih dulu.
Anthony Gordon membawa The Three Lions memimpin pada awal babak kedua dan membuat Argentina berada di ambang kekalahan.
Namun, situasi berubah drastis setelah Enzo Fernandez mencetak gol penyeimbang, sebelum Lautaro Martinez memastikan kemenangan lewat sundulan pada masa injury time.
Scaloni mengaku menyadari para pemain Inggris mulai kehilangan keyakinan ketika Argentina meningkatkan tekanan.
Momen itulah yang langsung dimanfaatkan timnya untuk membalikkan keadaan.
"Kami memang sempat berada di bawah tekanan, tetapi lawan mulai meragukan diri mereka sendiri. Kami mencium darah dan langsung memanfaatkannya. Semua orang di tim merasakan hal itu," kata Scaloni, dikutip dari Standard.
Pelatih Lionel Scaloni mengungkapkan kunci kemenangan Argentina atas Inggris. Dia memanfaatkan peluang saat lawan mulai kehilangan kepercayaan diri.
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