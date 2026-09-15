Scania Meluncurkan Truk Listrik, Bisa Tempuh 720 Km Sekali Cas
jpnn.com, JERMAN - Scania resmi meluncurkan truk baru bertenaga listrik di ajang IAA Transportation yang digelar di Hannover, Jerman.
Kehadiran truk listrik itu menandai era baru transportasi logistik berbasis ramah lingkungan.
Armada itu dirancang untuk memenuhi kebutuhan jasa logistik.
Soal perfroma, truk itu dibekali baterai berkapasitas 720 kWh dan diklaim mampu menempuh jarak hingga 720 km dalam sekali pengisian daya.
Dengan memiliki jangkauan tersebut membuat para pengusaha logistik tidak perlu khawatir akan keterbatasan jangkauan operasional truk tersebut.
Scania menyematkan baterai itu pada sasis dan di bawah kabin, memungkinkan pengemudi melakukan pengisian daya tanpa memakan lebih banyak ruang.
Truk listrik itu dikatakan menggunakan teknologi Megawatt Charging System (MCS) yang bisa mengisi ulang daya baterai lebih cepat.
Scania menyatakan truk itu juga mempertahankan radius putar yang relatif kecil dan memungkinkan armada beroperasi dengan kombinasi trailer standar Eropa.
Scania resmi meluncurkan truk baru bertenaga listrik yang diklaim mampu menempuh jarak hingga 720 km.
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