Scarf Media Running Fest Hidupkan Masjid Al-Ikhlas PIK sebagai Ruang Kebersamaan

jpnn.com, JAKARTA - Suasana area Masjid Al-Ikhlas di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, pada Sabtu (27/6) pagi tampak berbeda dari biasanya.

Sejak sebelum subuh, ribuan perempuan yang sebagian besar berhijab sudah berkumpul di area itu untuk mengikuti Scarf Media Running Fest 2026 yang dipenuhi nuansa merah muda atau pink.

Scarf Media Running Fest merupakan lomba lari massal khusus perempuan. Lari gembira atau fun run di kawasan PIK itu melombakan kategori 5 kilo dan 10 kilo.

Kegiatan itu menargetkan 1.000 peserta. Selain lomba lari, Scarf Media Running Fest juga beragendakan zumba gratis, hiburan, permainan, dan bazar yang berlangsung hingga sore hari.



Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Al-Ikhlas PIK Eka Agus mengatakan kegiatan tersebut menjadi kolaborasi perdana yang mempertemukan aktivitas olahraga, ibadah, dan ruang sosial.

“Ini adalah running fest yang pertama. Ini kolaborasi antara kami dengan panitia yang punya agenda, khususnya untuk para muslimah,” ujarnya.

Namun, Eka menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan bagi perempuan muslim. Peserta dari latar belakang keyakinan lain juga bisa berpartisipasi.

“Untuk yang nonmuslim pun tidak ada masalah. Ada yang pakai hijab, ada yang tanpa hijab juga banyak,” katanya.

Eka menuturkan keterbukaan tersebut menjadi bagian penting dari semangat Scarf Media Running Fest 2026.