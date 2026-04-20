SCash Global dan GoPay Jalin Kemitraan Strategis

jpnn.com, JAKARTA - SCash Global Pte. Ltd. (SCash Global), penyedia solusi digital menjalin kerja sama dengan GoPay, platform penyedia layanan keuangan di Indonesia.

Kemitraan ini bertujuan memperkuat posisi GoPay sebagai aplikasi keuangan untuk kebutuhan sehari-hari, yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai aplikasi konsumen melalui aplikasi GoPay, seperti ‘Sholat & Quran’.

Michael Lee, Chief Executive Officer SCash Global menjelaskan dalam kerja sama ini, pihaknya berperan sebagai enabler dengan menghubungkan platform pihak ketiga ke dalam aplikasi GoPay.

SCash Global menyediakan dukungan teknis menyeluruh, termasuk pengaktifan mini app, optimalisasi sistem, serta pemeliharaan.

Kerja sama ini memastikan pengguna mendapatkan pengalaman terbaik dalam mengakses layanan kebutuhan sehari-hari, serta mendorong pengguna untuk terus kembali dan menggunakan layanan di aplikasi GoPay secara berulang.

“Kerja sama dengan GoPay menjadi milestone penting bagi SCash Global dalam memperluas peran kami sebagai penyedia solusi digital. Dengan menghadirkan berbagai platform dalam aplikasi GoPay, kami berharap pengguna aplikasi GoPay semakin aktif dan terus kembali, sambil mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi para mitra," ujar Michael Lee.

Rajeev Nair, Head of GoPay App, menambahkan kerja sama ini menjadi langkah penting untuk pertumbuhan Aplikasi GoPay ke depan sebagai aplikasi keuangan yang bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Lewat akses yang makin mudah ke berbagai layanan, kami ingin pengguna semakin sering menggunakan GoPay, sekaligus memberi peluang bagi mitra kami untuk terus berkembang di dalam ekosistem GoPay," kata Rajeev.(chi/jpnn)