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Schneider Electric Bawa Inovasi Hunian Modern ke IndoBuildTech Expo 2026

Schneider Electric Bawa Inovasi Hunian Modern ke IndoBuildTech Expo 2026
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BVP Home Solutions Schneider Electric Indonesia, Ahmad Saiful dan Sifa Adni Qolby, ilustrator dan kreator visual foto bersama di booth Room.533 pada ajang IndoBuildTech Expo 2026. Foto Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Schneider Electric kembali hadir di IndoBuildTech Expo 2026 dengan membawa pengalaman hunian modern yang memadukan desain, fungsi, dan keamanan kelistrikan.

Mengusung tema “Rumah Nyaman, Listrik Aman”, Schneider Electric mengajak pengunjung mengeksplorasi berbagai solusi untuk menciptakan rumah yang lebih aman, nyaman, personal, dan sesuai dengan gaya hidup masa kini.

Dalam ajang ini, Schneider Electric menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung, mulai dari inspirasi personalisasi sakelar premium AvatarOn, solusi proteksi kelistrikan untuk hunian, hingga peluncuran Schneider Electric Electrician Academy sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung Gerakan Listrik Aman di Indonesia.

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Salah satu daya tarik utama kehadiran Schneider Electric tahun ini adalah kolaborasi dengan Sifa Adni Qolby atau Room.533, ilustrator dan kreator visual yang dikenal melalui karya-karya bertema rumah, ruangan, serta objek keseharian.

Melalui konsep “The Art of Feeling at Home”, kolaborasi itu menghadirkan 10 desain eksklusif khas Room.533 untuk AvatarOn, lini sakelar premium Schneider Electric yang dapat dipersonalisasi.

"Detail kecil di rumah, termasuk sakelar, dapat menjadi bagian dari ekspresi personal. Bukan hanya berfungsi sebagai perangkat kelistrikan, sakelar juga dapat memperkuat karakter ruang, menghadirkan kedekatan emosional, dan membuat hunian terasa lebih hidup," kata BVP Home Solutions Schneider Electric Indonesia, Ahmad Saiful, Rabu (8/7).

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Dia menjelaskan bahwa hunian modern perlu dirancang secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi estetika, tetapi juga kenyamanan dan keamanan kelistrikan.

Hunian modern perlu dirancang secara menyeluruh, mulai dari kenyamanan, estetika, hingga keamanan kelistrikannya. 

Schneider Electric bawa inovasi hunian modern berupa sakelar personal hingga akademi teknisi ke IndoBuildTech Expo 2026

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