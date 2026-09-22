Schneider Electric Dorong Jaringan Listrik Bebas SF6 di Enlit Asia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Schneider Electric mendorong penggunaan teknologi tegangan menengah bebas sulfur heksafluorida (SF6) sebagai bagian dari upaya modernisasi jaringan listrik.

Teknologi tersebut diperkenalkan dalam ajang Enlit Asia 2026 yang berlangsung pada 22-24 September 2026 di ICE BSD City, Tangerang.

Dalam ajang tersebut, perusahaan menampilkan sejumlah teknologi untuk mendukung pengelolaan jaringan listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, hingga distribusi.

Schneider Electric mengusung tema "Powering the Intelligent Grid" dengan fokus pada elektrifikasi, digitalisasi, otomasi, serta pengembangan perangkat tegangan menengah bebas SF6.

Business Vice President Power Systems Schneider Electric Indonesia Hery Saputra mengatakan modernisasi jaringan listrik dibutuhkan seiring bertambahnya kapasitas pembangkit dan integrasi energi terbarukan.

“Modernisasi jaringan listrik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung transisi energi Indonesia, terutama seiring bertambahnya kapasitas pembangkit dan integrasi energi terbarukan,” kata Hery dalam konferensi pers di ICE BSD City, Tangerang, Senin (22/9).

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Menurut dia, elektrifikasi, digitalisasi, dan otomasi diperlukan untuk membantu sektor utilitas meningkatkan keandalan dan efisiensi sistem kelistrikan.

Pada Enlit Asia 2026, Schneider Electric juga mengumumkan hasil studi IDC bertajuk SF6-Free MV Switchgear: Industry Readiness, Decision Drivers, and the Way Forward.