Schneider Electric Perkuat Komitmen Keberlanjutan di Indonesia
Schneider Electric memperkuat komitmen keberlanjutan di Indonesia melalui inovasi teknologi, kolaborasi pemerintah, serta penguatan rantai pasok yang bertanggung jawab. Foto: dokumentasi Schneider Electric

jpnn.com - JAKARAT - Schneider Electric mengumumkan penyelesaian program Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025. Program ini mencatatkan kemajuan signifikan pada aspek iklim, sosial, dan tata kelola (ESG) selama lima tahun terakhir. 

"Hal itu sekaligus mendukung transisi menuju masa depan yang lebih inklusif bagi pelanggan dan komunitas global," kata President Director Schneider Electric Indonesia & Timor-Leste, Martin Setiawan dalam keterangannya pada Kamis (5/3).

Dia mengungkapkan, pada akhir kuartal IV 2025, program SSI berhasil meraih skor keseluruhan 8,86 dari 10. Capaian ini menjadi bukti nyata transformasi berkelanjutan yang dijalankan perusahaan di seluruh rantai nilai, baik di tingkat global maupun lokal.

Martin Setiawan menyebutkan, penyelesaian SSI 2021–2025 merupakan perjalanan transformasi yang dirasakan langsung di Indonesia.

"Kami terus memperkuat komitmen keberlanjutan melalui inovasi teknologi, kolaborasi pemerintah, serta penguatan rantai pasok yang bertanggung jawab," ujarnya.

Dia menjelaskan keberlanjutan bukan sekadar komitmen, melainkan strategi bisnis yang meningkatkan daya saing industri nasional.

Beberapa pencapaian utama hingga akhir 2025 meliputi reduksi emisi karbon dengan membantu pelanggan menghemat dan menghindari 862 juta ton emisi CO2, melampaui target awal sebesar 800 juta ton. Melalui Zero Carbon Project, emisi CO2 operasional dari 1.000 pemasok strategis berhasil turun sebesar 56%.

"Selain itu sebanyak 98% pemasok strategis telah memenuhi persyaratan Decent Work (kerja layak) yang ditetapkan perusahaan," tuturnya.

Schneider Electric memperkuat komitmen keberlanjutan di Indonesia melalui inovasi teknologi.

