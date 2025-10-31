Schneider Electric Resmikan Service Hub Batam, Perkuat Layanan Data Center

jpnn.com, BATAM - Schneider Electric resmi membuka Service Hub Batam. Fasilitas layanan strategis itu dirancang untuk memperkuat dukungan bagi pelanggan di wilayah Indonesia Barat, khususnya di sektor data center.

Peresmian Service Hub Batam ini menandai kehadiran fasilitas ketiga Schneider Electric di Indonesia, setelah sebelumnya hadir di Jakarta dan Surabaya. Langkah ini memperkuat komitmen perusahaan dalam menyediakan layanan cepat, andal, dan berstandar global untuk pelanggan industri dan komersial.

"Service Hub Batam memainkan peran penting dalam meningkatkan kecepatan respons layanan dan memastikan pemenuhan Service Level Agreement (SLA)," kata President Director Schneider Electric Indonesia & Timor Leste, Martin Setiawan dalam pernyataan resminya, Jumat (31/10).

Fasilitas ini juga memiliki mini training center berstandar internasional untuk mendukung pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal.

Dengan dukungan teknis 24 jam dan sistem manajemen suku cadang kritikal, Service Hub Batam menjadi simbol penerapan standar layanan global Schneider Electric di Indonesia.

“Kami ingin menunjukkan komitmen nyata untuk mendekatkan layanan kami kepada pelanggan di wilayah Indonesia Barat,” ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi global layanan berkelanjutan Schneider Electric, Service Hub Batam menghadirkan portofolio solusi inovatif seperti EcoCare™, EcoFit™, dan EcoConsult™. Ketiga solusi ini mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan pemantauan jarak jauh untuk meningkatkan efisiensi energi dan keandalan operasional pelanggan.

Fasilitas ini juga dirancang untuk mendukung transformasi menuju energi berkelanjutan dengan pendekatan proaktif terhadap pemeliharaan aset, modernisasi sistem kelistrikan, serta konsultasi berbasis digital twin.