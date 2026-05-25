School of Computer Science Binus University Raih Peringkat 2 Terbaik di Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - School of Computer Science Binus University berhasil menempati peringkat kedua terbaik di Indonesia.
Pengakuan ini diberikan oleh QS World University Rankings by Subject 2026 pada bidang Computer Science and Information Systems.
Pemeringkatan tersebut didasarkan pada berbagai indikator krusial, seperti Research and Discovery, Global Engagement, hingga Employability.
Indikator terakhir mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan rekruter serta dunia industri terhadap kualitas lulusan Binus University.
Dean School of Computer Science Binus University, Prof. Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI, menjelaskan pola pembelajaran mahasiswa dibiasakan untuk bekerja layaknya seorang engineer, tidak hanya terpaku pada teori di kelas.
Mahasiswa dilatih mengidentifikasi masalah tanpa solusi buku teks, memilih pendekatan dari berbagai kemungkinan, hingga mempertanggungjawabkan keputusan teknis dalam konteks bisnis nyata.
“Kami tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis. Kami ingin membentuk talenta yang mampu memimpin transformasi digital dan menciptakan inovasi," ujar Derwin di Jakarta, baru-baru ini.
Capaian ini diraih berkat konsistensi kampus dalam menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri digital.
