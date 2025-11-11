menu
SCOI Akan Menggelar Jakarta Two Doors Meet 2025 di Jantung Ibu Kota

SCOI Akan Menggelar Jakarta Two Doors Meet 2025 di Jantung Ibu Kota

SCOI Akan Menggelar Jakarta Two Doors Meet 2025 di Jantung Ibu Kota
SCOI bakal menggelar JTDM 2025 di Senayan. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Langit Seduh Selatan, Kemang, Selasa (11/11) sore, menjadi saksi lahirnya inisiatif baru. Komunitas Star Coupe Owners Indonesia (SCOI) mengumumkan hajatan besar bertajuk Jakarta Two Doors Meet (JTDM) 2025.

JTDM adalah ajang yang akan mempertemukan para pemilik dan penggemar mobil dua pintu, cabriolet, atau roadster dari seluruh penjuru Indonesia.

Acara yang akan digelar Sabtu, 22 November 2025 di Lapangan Parkir Stadion Aquatic Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, bukan sekadar pameran mobil.

Bagi SCOI, ini tentang gaya hidup, passion, dan kebersamaan di balik kemudi dua pintu.

“Jakarta Two Doors Meet lahir dari semangat komunitas dua pintu di Indonesia. Kami ingin menjadikannya agenda tahunan yang mempererat hubungan antarpecinta otomotif dan memperkuat ekosistem car culture nasional,” ujar President SCOI Novie Kresna.

Lebih dari Sekadar Kumpul Mobil

Dengan konsep car culture meet-up, JTDM 2025 menghadirkan ruang terbuka untuk berbagi cerita dan inspirasi.

Dari Car Showcase & Community Parade hingga VIP Car Showcase yang bakal menampilkan koleksi langka seperti Mercedes-Benz Pagoda, Honda NSX, McLaren, dan sederet exotic coupe lainnya.

