menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Scomadi Merilis New Adventure DS, Ada 3 Warna, Harga Rp 99 Juta

Scomadi Merilis New Adventure DS, Ada 3 Warna, Harga Rp 99 Juta

Scomadi Merilis New Adventure DS, Ada 3 Warna, Harga Rp 99 Juta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Peluncuran Scomadi New Adventure DS di IMOS 2025, Tangerang. Foto: scomadi

jpnn.com, JAKARTA - Scomadi Indonesia baru saja merilis skutik anyar bergaya adventure, yaitu New Scomadi Adventure DS di Tangerang.

General Manager Sales, Scomadi Indonesia Aditya Ardianto mengatakan Adventure series merupakan model Scomadi yang paling sukses sejak diperkenalkan di Indonesia pada 2023.

"Kini, New Scomadi Adventure DS hadir dengan sistem dual shockbreaker di gardan belakang, memberikan kelincahan dan kenyamanan lebih unggul dalam segala kondisi,” jelas Aditya dalam keterangannya, Senin (29/9).

Baca Juga:

Skutik klasik asal Inggris itu diklaim mendapatkan peningkatan teknis dan fitur dual shockbreaker di gardan belakang.

Selain itu, New Scomadi Adventure DS dilengkapi flyscreen, air-scoop dan muffler cover.

Di Indonesia, New Scomadi Adventure DS tersedia dalam tiga pilihan warna meliputi Cocoa Pearl metallic, Old English White, dan Khaki Green.

Baca Juga:

Harga Scomadi Technica 200i Adventure Dual Shock dibanderol Rp 99 juta on the road Jakarta. (rdo/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Skuter Listrik Honda eActiva Siap Menyapa Publik Pada Akhir November

Scomadi Indonesia baru saja merilis skutik anyar bergaya adventure, yaitu New Scomadi Adventure DS di Tangerang.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI