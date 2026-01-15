menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Scoot Kembali Buka Rute Penerbangan Palembang–Singapura

Scoot Kembali Buka Rute Penerbangan Palembang–Singapura

Scoot Kembali Buka Rute Penerbangan Palembang–Singapura
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Maskapai Scoot kembali membuka rute penerbangan Palembang - Singapura. Foto: dokumen Bandara SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Maskapai Scoot kembali membuka rute penerbangan Palembang - Singapura dan sebaliknya. 

Penerbangan perdana rute itu berlangsung pada Kamis (15/1/2026) dengan rute SIN – PLM pukul 06.05 WIB dan langsung terbang kembali ke Singapura pada pukul 07.20 WIB. 

General Manager Bandara SMB II Ahmad Syaugi Shahab menilai pembukaan kembali rute Singapura ini merupakan langkah positif dalam meningkatkan gairah wisata baik pelancong domestik maupun internasional. 

Baca Juga:

"Rute penerbangan ini merupakan rute yang telah lama ditunggu-tunggu para pengguna jasa bandara. Masyarakat Sumatera Selatan khususnya sangat antusias menunggu kabar kapan Bandara SMB II akan membuka kembali rute favorit ini," ungkap Syaugi. 

Frekuensi penerbangan dengan tujuan Singapura oleh Scoot itu akan dilakukan sebanyak 4 kali dalam seminggu yaitu Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. 

"Untuk update jadwal dapat dilihat pada Media Sosial Palembang Airport.” kata Syaugi.

Baca Juga:

Maskapai Scoot sendiri memiliki fasilitas seperti penerbangan dengan menggunakan pesawat type Embraer 190-E2 kapasitas 112 penumpang dengan bagasi cabin koper dan ransel total 10 kilogram.

"Ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para penumpang selama dalam penerbangan," jelas Syaugi. (mcr35/jpnn) 


Berita Selanjutnya:
Masa Liburan, Bandara Palembang Capai 17 Ribu Penumpang

Maskapai Scoot kembali membuka rute penerbangan Palembang - Singapura di Bandara SMB II.


Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Cuci Hati

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI