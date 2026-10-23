Scream or Dance 2026 Pindah ke JIExpo, Siap Hadirkan DJ Internasional
jpnn.com, JAKARTA - Festival musik elektronik bertema Halloween, Scream or Dance 2026, memindahkan lokasi penyelenggaraan ke Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta.
Festival edisi kelima ini tetap dijadwalkan berlangsung pada 31 Oktober hingga 1 November 2026.
Penyelenggara menyebut keputusan tersebut diambil setelah mengevaluasi berbagai faktor yang berkaitan dengan kelancaran dan keberlangsungan acara.
Pengumuman perpindahan lokasi juga telah disampaikan melalui akun media sosial resmi Scream or Dance 2026.
Pihak penyelenggara meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat perubahan lokasi tersebut. Mereka juga mengapresiasi kesabaran dan dukungan pengunjung selama proses penyesuaian berlangsung.
Seluruh tiket yang telah dibeli dipastikan tetap berlaku di lokasi baru. Pengunjung tidak perlu mengganti tiket maupun membayar biaya tambahan untuk menghadiri festival tersebut.
Penyelenggara menegaskan, keputusan melanjutkan acara juga mempertimbangkan keberlangsungan pekerjaan sekitar 2.000 orang yang terlibat dalam persiapan Scream or Dance 2026. Mereka terdiri atas tim produksi, kru teknis, dan pekerja pendukung lainnya.
Scream or Dance merupakan festival musik elektronik bertema Halloween yang digelar setiap tahun di Indonesia. Pada 2026, festival ini menempati peringkat ke-71 dalam kategori festival musik elektronik terbaik dunia versi majalah musik elektronik DJ Mag.
Scream or Dance 2026 pindah ke JIExpo dan menghadirkan DJ lokal dan internasional.
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