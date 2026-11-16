jpnn.com, JAKARTA - Stasiun televisi SCTV kembali menghadirkan ajang penghargaan tahunan bagi insan hiburan Tanah Air melalui SCTV Awards 2026.

Konsisten digelar setiap tahun, SCTV Awards menjadi wujud apresiasi SCTV terhadap dedikasi, kreativitas, dan karya terbaik para pelaku industri hiburan Indonesia yang telah memberikan warna tersendiri serta mendapat tempat istimewa di hati pemirsa.

Tahun ini, SCTV Awards 2026 siap menghadirkan malam penghargaan penuh kemeriahan pada Jumat, 20 November 2026, pukul 19.00 WIB, LIVE dari Studio 6 EMTEK City, dengan rangkaian penampilan spesial serta kehadiran sederet bintang ternama.

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Kemegahan panggung SCTV Awards 2026 akan semakin semarak dengan penampilan istimewa dari sejumlah musisi populer, di antaranya Afgan, Mahalini, JKT48, Akbar Chalay, serta boy group SEEN.

Tidak hanya itu, lima finalis Top 5 The Icon Indonesia, yakni Felicia, Vedra, Sheera, Dieva, dan Gerald, juga akan turut memeriahkan malam penghargaan melalui penampilan spesial.

Kehadiran para bintang sinetron unggulan SCTV juga akan semakin melengkapi kemeriahan malam SCTV Awards 2026.

Para pemain sinetron 'Wajah Cinta yang Lain', yakni Dinda Kirana, Oka Antara, Andri Mashadi, Ibrahim Risyad, dan Aulia Sarah, akan turut hadir bersama Febby Rastanty dan Rangga Azof yang merupakan pemain sinetron 'Biarkan Hati Bicara'.

Para pemain sinetron 'Cinta Seluas Samudra' yaitu Adinda Azani, Jonas Rivanno, Haviza Devi, dan William Roberts, serta Anggika Bolsterli, Omar Daniel, Keysha Angelica, dan Rionaldo Stockhorst dari sinetron 'Kesetiaan' juga akan menjadi bagian dari kemeriahan malam penghargaan ini.