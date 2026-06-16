SCTV Music Awards 2026 Segera Digelar, Dimeriahkan Barasuara Hingga Toton Caribo

jpnn.com, JAKARTA - SCTV kembali memberikan apresiasi kepada para insan musik Indonesia yang telah berkontribusi terbaik bagi industri musik setahun terakhir melalui SCTV Music Awards 2026.

Adapun SCTV Music Awards 2026 akan disiarkan secara LIVE pada Kamis, 18 Juni 2026, pukul 20.00 WIB dari Studio 6 EMTEK City, Jakarta.

Pada tahun ini, penghargaan akan diberikan dalam 8 kategori Paling Ngetop yang dipersembahkan bagi musisi-musisi favorit pilihan masyarakat, melalui proses voting yang dibuka hingga 17 Juni 2026 lewat aplikasi VIDIO, Media Sosial (Instagram, Facebook, dan X), serta SMS.

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Penampilan apik dari insan musik Indonesia yang tengah populer akan hadir di panggung SCTV Music Awards 2026.

Para bintang tamu di antaranya Rizky Febian, Ifan Seventeen, Idgitaf, Nadhif Basalamah, Barasuara, dan Toton Caribo. Aksi menghibur dari Ate dan Sastra Silalahi, serta penampilan memukau dari para finalis Top 14 The Icon Indonesia juga patut dinantikan di gelaran SCTV Music Awards tahun ini.

Kemeriahan malam penghargaan nanti juga akan makin lengkap dengan penampilan spektakuler dari para finalis Top 14 The Icon Indonesia, serta dipandu oleh Raffi Ahmad, Ananda Omesh, dan Aqeela Calista,

Selain konsisten menghadirkan penghargaan bagi insan musik Tanah Air, SCTV Music Awards juga senantiasa menghadirkan kategori-kategori yang relevan dengan perkembangan tren dan preferensi musik masyarakat Indonesia.

Tahun ini, SCTV Music Awards 2026 menghadirkan dua kategori khusus, yakni Penyanyi/Duo/Grup Berbahasa Daerah Paling Ngetop dan Lagu Berbahasa Daerah Paling Ngetop.