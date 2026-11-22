jpnn.com, JAKARTA - SCTV dan SinemArt membuka peluang bagi generasi muda untuk menjadi bagian dari industri hiburan melalui ajang pencarian bakat 'SCTV SinemArt Mencari Bintang'.

Kesempatan bagi pria dan wanita bertalenta dari berbagai penjuru Indonesia ini masih terbuka lebar, dengan periode pendaftaran yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Audisi SCTV SinemArt Mencari Bintang terbuka bagi pria dan wanita berusia 15-25 tahun yang memiliki bakat serta minat di dunia seni peran, berpenampilan menarik, dan percaya diri di depan kamera.

Khusus peserta berusia di bawah 18 tahun, wajib menyertakan surat izin tertulis dari orang tua/wali. Peserta yang berada di bawah naungan manajemen tertentu juga tetap diperbolehkan mengikuti audisi selama tidak menghambat keikutsertaannya dalam kompetisi.

Untuk mengikuti audisi ini, peserta wajib mengikuti akun media sosial resmi @SCTV dan @sinemart_ph. Selanjutnya, peserta harus mengunggah video TikTok berdurasi 30 detik yang berisi perkenalan diri dan satu adegan pendek, disertai hashtag #sctvsinemartmencaribintang serta hashtag kota asal masing-masing, dan menandai akun @SCTV serta @sinemart_ph.

Setelah mengunggah video, peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dengan data diri lengkap dan akurat, termasuk informasi akun media sosial.

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Peserta juga diwajibkan mengunggah foto close-up, foto seluruh badan, serta portofolio (jika ada).

Pendaftaran SCTV SinemArt Mencari Bintang berlangsung hingga 31 Desember 2026, dilanjutkan dengan periode penilaian pada 1-14 Januari 2027, dan pengumuman peserta terpilih pada 15 Januari 2027.