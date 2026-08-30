SDH Bali Turut Serta Cetak Generasi Berwawasan Global

jpnn.com, BALI - Pelita Harapan Group (PHG) melakukan grand launching Sekolah Dian Harapan (SDH) Global Bali, yang memadukan kualitas akademik berstandar global dengan pembentukan karakter, pengembangan potensi, serta penghargaan terhadap identitas dan lingkungan tempat peserta didik bertumbuh.

Kehadiran sekolah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperluas pilihan pendidikan bagi keluarga di Bali di tengah semakin intensifnya interaksi masyarakat setempat dengan perkembangan teknologi, budaya, dan komunitas global.

Presiden Pelita Harapan Group Dr. Stephanie Riady mengatakan Bali memiliki konteks yang khas bagi pengembangan pendidikan karena keterbukaan masyarakatnya terhadap dunia berjalan berdampingan dengan kemampuan menjaga tradisi dan identitas lokal.

“Setiap kali datang ke Bali, saya selalu mendapatkan kesan yang sangat kuat. Bali memiliki taksu, sebuah kemampuan yang luar biasa untuk menerima dunia tanpa kehilangan dirinya sendiri. Di sini, tradisi hidup berdampingan dengan modernitas,” ujar Stephanie.

Menurut dia, memilih sekolah pada akhirnya bukan semata persoalan kurikulum, fasilitas, maupun capaian akademik, tetapi juga memastikan setiap anak benar-benar dikenal sebagai pribadi.

“Apakah ada guru yang mengetahui ketika seorang anak sedang mengalami kesulitan? Apakah ada orang yang mampu melihat bakat dalam diri seorang anak bahkan sebelum anak itu menyadarinya? Apakah sekolah memberikan ruang bagi mereka untuk gagal, belajar, mencoba kembali, dan bertumbuh menjadi dirinya sendiri?” katanya.

Bali, lanjut Stephanie, memberikan ruang yang unik karena anak-anak tumbuh di tengah perjumpaan berbagai bangsa, bahasa, budaya, dan cara pandang.

Namun, terpapar pada dunia tidak otomatis berarti memahami dunia, sebagaimana menjadi global tidak berarti semakin jauh dari Indonesia.