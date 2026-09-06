SDH Global Batam Siap Cetak Generasi Berdaya Saing Tinggi dari Kepri

jpnn.com, BATAM - Sekolah Dian Harapan (SDH) Global Batam mengambil bagian dalam menyiapkan generasi muda Kepulauan Riau (Kepri) yang memiliki kompetensi global sekaligus karakter yang kuat.

Presiden Pelita Harapan Group (PHG) Dr. Stephanie Riady mengatakan karakter Batam memberikan lingkungan yang relevan bagi pengembangan pendidikan berwawasan global.

Kedekatan dengan Singapura dan Malaysia, aktivitas industri dan investasi, serta masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang membuat anak-anak di Batam tumbuh dengan paparan terhadap berbagai perspektif sejak dini.

Baca Juga: Mendikdasmen Dorong Guru SMK Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Vokasi

“Anak-anak yang tumbuh di Batam memiliki kesempatan untuk mengenal keberagaman sekaligus melihat bagaimana Indonesia berinteraksi secara langsung dengan kawasan dan dunia. Konteks tersebut menjadi sangat relevan bagi pendidikan,” kata Stephanie dalam Grand Launching SDH Global Batam di Mega Mall Batam Center.

Kegiatan tersebut melanjutkan soft launching yang telah dilaksanakan sebelumnya dan menjadi bagian dari persiapan SDH Global Batam untuk menerima siswa pertama pada tahun ajaran 2027/2028.

Menurut Stephanie, pendidikan berwawasan global tidak cukup dimaknai sebagai penguasaan bahasa asing ataupun kesempatan melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

Anak-anak juga perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami perspektif berbeda, berkolaborasi, beradaptasi, serta mempunyai integritas dalam menggunakan kemampuan yang dimiliki.

“Global adalah kemampuan untuk memahami perspektif yang berbeda, berkomunikasi dan bekerja dengan berbagai orang, serta memiliki kompetensi yang relevan di mana pun mereka berada,” ujarnya.