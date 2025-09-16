SDLG Perkenalkan Excavator-Wheel Loader Generasi Terbaru di Pameran Mining Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - SDLG Indonesia Machinery, produsen mesin konstruksi dan pertambangan internasional berpartisipasi dalam Pameran Mining Indonesia 2025 yang digelar di Jakarta International Expo (JIEXPO) Kemayoran, 17–20 September 2025.
Melalui ajang ini, SDLG menegaskan komitmen jangka panjangnya di Indonesia dengan menghadirkan inovasi teknologi, solusi berkelanjutan, serta rangkaian mesin generasi terbaru untuk industri konstruksi dan pertambangan.
“Indonesia adalah pasar strategis bagi SDLG. Melalui Mining Indonesia 2025, kami menegaskan komitmen untuk menghadirkan solusi andal, inovatif, dan berkelanjutan guna mendukung industri pertambangan tanah air,” ujar Jack Fu di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Di Booth No. OS23, SDLG memperkenalkan dua produk unggulan terbarunya, yakni Excavator E6900H dan Wheel Loader L980HEV.
Excavator E6900H
Mesin generasi terbaru ini dirancang untuk operasi tambang terbuka dengan ketahanan tinggi terhadap kondisi ekstrem.
Dibangun di atas platform H-Series terbaru, E6900H dilengkapi rangka diperkuat, bucket khusus pertambangan, serta sistem elektro-hidrolik penuh yang meningkatkan presisi, responsivitas, dan efisiensi.
Kenyamanan operator turut diprioritaskan melalui kabin pelindung, kursi suspensi udara, layar sentuh LCD 8 inci, serta sistem kamera dan lampu LED untuk visibilitas maksimal, termasuk saat malam hari.
