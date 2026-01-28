SDN 03 Jayabakti Kabupaten Bekasi Dibobol Maling, Polisi Lakukan Penyelidikan

jpnn.com - BEKASI - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jayabakti Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol maling.

Kasus pencurian ini mengakibatkan sejumlah barang berharga hingga aset sekolah itu raib.

Saat ini, aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus pencurian tersebut.

Baca Juga: Maling Motor Bersenjata Api Ditangkap Warga Tanjung Priok

Kapolsek Cabangbungin Ajun Komisaris Pol. Alex Candra mengatakan penyelidikan dilakukan petugas seusai menerima laporan peristiwa tersebut dari pihak sekolah. Aksi pencurian diduga dilakukan pada Senin (26/1/2026) dini hari.

"Sudah melapor kemarin siang, saat ini sedang ditelusuri," katanya di Cikarang, Selasa (27/1).

Sejumlah saksi turut diminta keterangan perihal kejadian ini. "Saksi-saksi diperiksa, olah tempat kejadian perkara juga kami lakukan," ungkapnya.

Guru SDN 03 Jayabakti Furkon Fauzi mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut seusai mendapati kondisi salah satu ruangan berantakan.

Pelaku diduga melancarkan aksi saat sekolah dalam situasi sepi serta di luar jam kegiatan belajar dan mengajar.