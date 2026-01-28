menu
SDN 03 Jayabakti Kabupaten Bekasi Dibobol Maling, Polisi Lakukan Penyelidikan

SDN 03 Jayabakti Kabupaten Bekasi Dibobol Maling, Polisi Lakukan Penyelidikan
Ruang guru SDN 03 Jayabakti Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi dalam kondisi berantakan usai dibobol pencuri.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com - BEKASI - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jayabakti Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol maling

Kasus pencurian ini mengakibatkan sejumlah barang berharga hingga aset sekolah itu raib.

Saat ini, aparat kepolisian tengah menyelidiki kasus pencurian tersebut.

Kapolsek Cabangbungin Ajun Komisaris Pol. Alex Candra mengatakan penyelidikan dilakukan petugas seusai menerima laporan peristiwa tersebut dari pihak sekolah. Aksi pencurian diduga dilakukan pada Senin (26/1/2026) dini hari. 

"Sudah melapor kemarin siang, saat ini sedang ditelusuri," katanya di Cikarang, Selasa (27/1).

Sejumlah saksi turut diminta keterangan perihal kejadian ini. "Saksi-saksi diperiksa, olah tempat kejadian perkara juga kami lakukan," ungkapnya. 

Guru SDN 03 Jayabakti Furkon Fauzi mengaku baru mengetahui peristiwa tersebut seusai mendapati kondisi salah satu ruangan berantakan.

Pelaku diduga melancarkan aksi saat sekolah dalam situasi sepi serta di luar jam kegiatan belajar dan mengajar.

Sekolah Dasar Negeri (SDN) 03 Jayabakti Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibobol maling, barang berharga hingga kotak amal hilang.

