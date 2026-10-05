SDO GPI Hasilkan 15 Rekomendasi Strategis, dari Krisis Pendidikan Hingga Politik 2029

jpnn.com, BOGOR - Gerakan Pemuda Islam (GPI) menutup Sidang Dewan Organisasi (SDO) 2026 dengan agenda strategis yang tidak berhenti pada pembenahan internal organisasi.

Forum yang dibuka di Aula Kodim 0606 Kota Bogor dan berlanjut ke Balai Kota Bogor, 2-5 Oktober 2026 tersebut, melahirkan sejumlah keputusan fundamental.

Ada 15 rekomendasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat, serta Formula Ijtihad Pemuda Islam sebagai arah dan sikap GPI menghadapi dinamika bangsa, termasuk tahun politik 2029.

Ketua Steering Committee (SC) Milad dan SDO GPI 2026 Talimuddin Rumaratu mengatakan forum tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi organisasi sekaligus memastikan GPI memiliki pandangan yang lebih jelas terhadap berbagai persoalan keumatan, kepemudaan dan kebangsaan.

“SDO tidak boleh berhenti sebagai forum administratif organisasi. Keputusan yang lahir harus menjadi pijakan untuk memperkuat kaderisasi, memperluas pengabdian dan memastikan GPI mampu memberikan jawaban terhadap persoalan umat dan bangsa,” kata Talimuddin, Senin (05/10/2026).

Menurut dia, SDO 2026 menghasilkan sejumlah dokumen strategis, meliputi Falsafah Gerakan, Khittah Perjuangan, Panduan Tsaqofah (kaderisasi), Garis Besar Program Perjuangan, Panduan Organisasi, Panduan Muslimah, Panduan Brigade dan Panduan Penyelenggaraan Administrasi.

SDO juga menghasilkan rekomandasi perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang akan disahkan dalam Muktamar GPI ke-XII Tahun 2028.

Tidak hanya berkutat pada persoalan internal, SDO GPI 2026 memetakan 15 persoalan strategis yang dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan umat dan bangsa.