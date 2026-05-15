menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » SE Mendikdasmen Justru Memberi Kepastian Gaji Guru Honorer

SE Mendikdasmen Justru Memberi Kepastian Gaji Guru Honorer

SE Mendikdasmen Justru Memberi Kepastian Gaji Guru Honorer
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi guru honorer. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - CIREBON – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menyatakan Surat Edaran (SE) Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran gaji guru honorer.

Kepala Disdik Kabupaten Cirebon Ronianto mengatakan terbitnya SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non-ASN pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026, tidak dimaksudkan untuk merumahkan guru honorer yang masih mengajar di sekolah negeri.

Ronianto mengatakan hal tersebut setelah bertanya ke pihak Kemendikdasmen.

Baca Juga:

“Setelah kami konfirmasi dengan Kemendikdasmen, ternyata SE tersebut tidak bermaksud untuk menghentikan ataupun merumahkan teman-teman honorer yang ada di sekolah-sekolah,” ujarnya di Cirebon beberapa hari lalu.

Ia menjelaskan sejak diberlakukannya Undang-undang ASN, pemerintah daerah sebenarnya tidak diperbolehkan lagi mengangkat tenaga honorer baru.

Meski demikian, lanjut dia, pada praktiknya sekolah-sekolah masih membutuhkan guru honorer untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan kepada siswa.

Baca Juga:

Ronianto mengatakan apabila tenaga honorer dihentikan, sekolah-sekolah di Kabupaten Cirebon diperkirakan akan mengalami kekurangan guru yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran.

“Pelayanan publik, terutama kepada anak-anak kita, akan terganggu,” katanya.

Banyak yang khawatir SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 akan menghapus guru honorer.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI