SEA Games 2025: Atlet Track Cycling Indonesia Kembali, Kemenpora Beri Sambutan Terbaik

jpnn.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menyambut kedatangan rombongan atlet track cycling Indonesia yang baru menyelesaikan perjuangan di ajang SEA Games 2025 Thailand.

Penyambutan berlangsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2025) siang.

Para atlet yang tiba di Tanah Air ialah Ayustina Delia Priatna yang sukses menyumbang dua medali emas dan satu perunggu, Muhammad Andy Royan dengan satu emas dan satu perak, serta Bernard Benyamin Van Aert, Terry Yudha Kusuma, dan Yosandy Darmawan Oetomo yang masing-masing meraih perunggu.

Selain itu, ada juga Julian Abi Manyu dan Dika Alif Dhentaka bersama para ofisial Dadang Haries Poernomo serta Projo Waseso.

Kemenpora RI menyambut kedatangan rombongan atlet track cycling Indonesia yang baru berlaga pada ajang SEA Games 2025. Foto: Kemenpora

Kedatangan tim disambut meriah dengan iringan musik tanjidor. Para atlet kemudian menerima pengalungan bunga dari Kepala Biro Humas dan Protokol Kemenpora Yulia Mahmuddin, Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Jadi Rajagukguk, serta Ketua Komite Manajemen Indonesia Cycling Federation (ICF) Brigjen Pol Muhammad Irhamni.

Mewakili Menpora Erick Thohir, Yulia Mahmuddin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh atlet atas capaian yang telah diraih di SEA Games 2025.

“Alhamdulillah atlet-atlet kita sudah kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perjuangan dan dedikasinya membawa nama Indonesia. Semoga bisa beristirahat bersama keluarga dan menjadi kebanggaan kita semua,” ujarnya.