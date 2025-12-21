menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » SEA Games 2025: Atlet Track Cycling Indonesia Kembali, Kemenpora Beri Sambutan Terbaik

SEA Games 2025: Atlet Track Cycling Indonesia Kembali, Kemenpora Beri Sambutan Terbaik

SEA Games 2025: Atlet Track Cycling Indonesia Kembali, Kemenpora Beri Sambutan Terbaik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menyambut kedatangan rombongan atlet track cycling Indonesia yang baru berlaga pada ajang SEA Games 2025. Foto: Kemenpora.

jpnn.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menyambut kedatangan rombongan atlet track cycling Indonesia yang baru menyelesaikan perjuangan di ajang SEA Games 2025 Thailand.

Penyambutan berlangsung di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (21/12/2025) siang.

Para atlet yang tiba di Tanah Air ialah Ayustina Delia Priatna yang sukses menyumbang dua medali emas dan satu perunggu, Muhammad Andy Royan dengan satu emas dan satu perak, serta Bernard Benyamin Van Aert, Terry Yudha Kusuma, dan Yosandy Darmawan Oetomo yang masing-masing meraih perunggu.

Baca Juga:

Selain itu, ada juga Julian Abi Manyu dan Dika Alif Dhentaka bersama para ofisial Dadang Haries Poernomo serta Projo Waseso.

SEA Games 2025: Atlet Track Cycling Indonesia Kembali, Kemenpora Beri Sambutan TerbaikKemenpora RI menyambut kedatangan rombongan atlet track cycling Indonesia yang baru berlaga pada ajang SEA Games 2025. Foto: Kemenpora

Kedatangan tim disambut meriah dengan iringan musik tanjidor. Para atlet kemudian menerima pengalungan bunga dari Kepala Biro Humas dan Protokol Kemenpora Yulia Mahmuddin, Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Jadi Rajagukguk, serta Ketua Komite Manajemen Indonesia Cycling Federation (ICF) Brigjen Pol Muhammad Irhamni.

Baca Juga:

Mewakili Menpora Erick Thohir, Yulia Mahmuddin menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh atlet atas capaian yang telah diraih di SEA Games 2025.

“Alhamdulillah atlet-atlet kita sudah kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perjuangan dan dedikasinya membawa nama Indonesia. Semoga bisa beristirahat bersama keluarga dan menjadi kebanggaan kita semua,” ujarnya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI menyambut kedatangan rombongan atlet track cycling Indonesia yang baru menyelesaikan perjuangan di SEA Games 2025

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI