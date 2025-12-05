SEA Games 2025: Erick Targetkan Indonesia Raih Lebih dari 80 Emas
jpnn.com, JAKARTA - Menpora Erick Thohir menargetkan Indonesia bisa meraih lebih dari 80 medali emas dari berbagai cabang olahraga pada SEA Games 2025 di Thailand pada 9-20 Desember mendatang.
Para atlet juga diharapkan bisa membawa Indonesia mempertahankan posisi tiga besar seperti pada SEA Games sebelumnya di Kamboja.
Hal itu dia katakan saat pelepasan kontingen SEA Games yang digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (5/12).
"Jadi, kita (Indonesia, red) harus kejar sekarang bagaimana dari sisa emas yang memang masih ada untuk mencapai mungkin emas sekitar 80 lebih, supaya kita bisa ranking 3,” ucap Erick.
Menurut dia, total kontingen Indonesia yang diberangkatkan ke SEA Games berjumlah 1.021 atlet.
Mereka akan mengikuti pertandingan pada 48 cabang olahraga.
Persiapan para atlet telah dilakukan melalui pemusatan latihan nasional (pelatnas) selama kurang lebih dua setengah bulan.
“Ke depan kita akan lebih jangka panjang lagi seperti arahan Bapak Presiden, karena Bapak Presiden ingin 21 cabor ke depan Ini menjadi lumbung daripada medali kita ke depan,” tutur Erick. (mcr4/jpnn)
Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
