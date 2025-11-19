SEA Games 2025: Indra Sjafri Tinggal Pilih 5 Nama Terakhir untuk Timnas U-23 Indonesia

jpnn.com - Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri mengaku sudah mengantongi beberapa nama pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2025.

Indra Sjafri Sudah Kantongi Kerangka Tim

Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menyebut bahwa saat ini dirinya hanya perlu menambahkan beberapa nama lagi untuk melengkapi komposisi skuad.

"Alhamdulillah hampir bisa dipastikan kami memvalidasi sekitar 18 pemain," ungkap Indra.

Mantan manajer Bali United itu menuturkan bahwa pemilihan pemain dilakukan berdasarkan kebutuhan tim.

Lima Slot Terakhir Jadi Perebutan

Karena itu, pelatih asal Pesisir Selatan tersebut masih membutuhkan sejumlah tambahan amunisi untuk mewujudkan target mempertahankan medali emas di SEA Games 2025.

"Mungkin tinggal lima pemain lagi. Nanti kami lihat dalam sisa waktu yang ada," ujar Indra.

Menarik ditunggu daftar nama pemain yang akan dibawa Timnas Indonesia ke SEA Games 2025.

Sejauh ini, PSSI belum bisa memastikan apakah akan membawa beberapa pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, hingga Adrian Wibowo ke Thailand.