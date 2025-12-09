SEA Games 2025: Kalah dari Filipina, Timnas Indonesia Menenangkan Diri

jpnn.com - Timnas Indonesia akan melakukan evaluasi seusai menelan hasil minor saat jumpa Filipina pada laga perdana Grup C cabor sepak bola SEA Games 2025.

Berlaga di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12) Ivar Jenner dan kolega di luar dugaan takluk dengan skor 0-1.

Timnas Indonesia Berbenah

Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri berencana melakukan evaluasi terhadap permainan anak asuhnya pada laga melawan tim berjuluk The Azkals itu.

Untuk memaksimalkan persiapan, juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu akan memberikan program pemulihan kepada para pemain yang tampil pada laga tersebut.

Setelah program pemulihan rampung, Indra Sjafri akan langsung mempersiapkan strategi menghadapi laga berikutnya melawan Myanmar.

"Besok (hari ini, red) pagi kami akan melakukan pemulihan, setelah itu memulai persiapan untuk melawan Myanmar," ujar pria asal Pesisir Selatan tersebut.

Nasib Garuda Muda di Ujung Tanduk

Nasib Timnas U-22 Indonesia kini berada di ujung tanduk seusai kalah dari Filipina.

Skuad Garuda Muda praktis mengincar tiket ke babak berikutnya melalui jalur runner up terbaik dari tiga grup.