SEA Games 2025: Kayak Stevani-Subhi Antar Indonesia Raya Berkumandang di Fasilitas Tentara Thailand
jpnn.com - Lagu Indonesia Raya berkumandang di Royal Thai Navy Rowing and Canoeing Training Centre, Chonburi, Thailand pada Kamis (11/12/2025) sore menjelang magrib.
Venue cabang olahraga dayung dan kano SEA Games 2025 itu menjadi saksi kedigdayaan Stevani Maiche Ibo dan Subhi yang membela Merah Putih.
Berlaga di nomor mixed kayak double 200 M, Stevani - Subhi berhasil mencapai garis finis mendahului duet V Than-D Thao dari Vietnam dan N Georgia - L Alden (Singapura).
Dengan catatan waktu 36,40 detik, Stevani-Subhi menjadi duet tercepat di Asia Tenggara untuk nomor yang dilombakan tersebut.
"Senang sekali bisa mempersembahkan emas SEA Games untuk Merah Putih," ujar Subhi seusai menerima kalungan medali dari Wakil Bendahara Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Aang Sunadji.
Awalnya pendayung duet Vietnam sempat mendahului Stevani-Subhi. Hingga setengah setengah jarak yang dilombakan dilalui, Vietnam masih memimpin.
Namun, Stevani-Subhi berhasil memimpin dengan mendahului Vietnam hanya belasan meter menjelang garis finis.
"Kami bertahan di tengah, lalu push menjelang finis," imbuh Subhi.
Stevani Maiche Ibo dan Subhi mempersembahkan emas untuk Indonesia di nomor mixed kayak double 200 m SEA Games 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Medali SEA Games 2025: Indonesia di Bawah Juara Bertahan
- Vietnam Menolong, tapi Inilah Syarat Timnas U-22 Indonesia ke Semifinal SEA Games 2025
- Timnas 3x3 Persembahkan Medali Emas SEA Games untuk Korban Banjir Sumatra
- Tangisan Ayu Sriartha Seusai Ukir Sejarah Baru Basket 3x3 Indonesia di SEA Games 2025
- SEA Games 2025: Trio Alumni DBL Bantu Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia Menulis Sejarah
- Kunci Keberhasilan Timnas Voli Putri Indonesia Melangkah ke Semifinal SEA Games 2025