JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » SEA Games 2025: Kebanggaan Riau, Puja Lestari Sumbang Medali Emas

Puja Lestari dan Nur Hidayah menunjukkan medali yang diperoleh. Foto:Antara Foto.

jpnn.com - Puja Lestari, atlet panjat tebing asal Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, berhasil meraih medali emas pada nomor speed putri ajang SEA Games 2025 yang digelar di Bangkok Sport Climbing Center, Sport Authority of Thailand, Sabtu (13/12/2025).

Puja tampil impresif pada partai final dengan mencatatkan waktu 7,33 detik, unggul atas rekan setimnya Susan Nur Hidayah, yang harus puas meraih medali perak dengan catatan waktu 8,22 detik.

Sementara itu, medali perunggu diraih atlet tuan rumah Kanyanat Arsakit dengan waktu 12,07 detik.

Keberhasilan Puja tersebut turut menambah pundi-pundi medali emas Indonesia di cabang olahraga panjat tebing.

Pada nomor speed putra, Indonesia juga meraih medali emas melalui Antasyafi Robby Al Hilmi, sedangkan Alfian Muhammad Fajri menyumbangkan medali perak.

Sebelumnya, Indonesia telah lebih dahulu mengoleksi dua medali emas dari nomor lead putra dan putri.

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Riau yang juga Gubernur Riau, SF Hariyanto, melalui Ketua Harian FPTI Riau, Yudhi Muis, menyampaikan rasa bangganya atas capaian atlet binaan tersebut.

"Alhamdulillah atlet panjat tebing dari Inhu menyumbang satu medali emas untuk Indonesia. Terima kasih atas dukungan dan doa seluruh masyarakat Indonesia," ujar Yudhi, Ahad (14/12/2025).

