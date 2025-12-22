SEA Games 2025: KOI Apresiasi Perhatian Presiden, Bangga Target Medali Terlampau

jpnn.com - Keberhasilan kontingen Indonesia mengakhiri SEA Games 2025 dengan membawa pulang 91 emas, 112 perak, 130 perunggu dan menempati peringkat dua perolehan medali tak lepas dari dukungan penuh Presiden RI Prabowo Subianto yang memberikan motivasi saat melepas para atlet di Istana Negara Jumat (5/12) lalu.

Pesan Presiden Prabowo saat itu yang menyebut para atlet mengemban tugas mulia untuk mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, begitu menyentuh hati dan membakar semangat mereka untuk tampil maksimal di setiap pertandingan.

Sekjen NOC Indonesia Wijaya Noeradi yang setiap hari mengawal para atlet juga merasakan dampak positif dari perhatian Presiden Prabowo kepada mental bertanding tim.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang tak pernah putus memberikan dukungan dan perhatian kepada para atlet sejak mulai pelepasan sampai saat berlangsungnya SEA Games, di mana Bapak Presiden juga sempat menyampaikan salam kepada para atlet melalui Bapak Menpora Erick Thohir."

"Motivasi dan kepedulian Pak Presiden ini betul-betul melecut semangat mereka untuk tampil habis-habisan di arena, dan terbukti raihan medali emas kita melampaui target,” ujar Sekjen NOC Indonesia.

Peran besar pemerintah di bidang olahraga tak hanya berhenti di sini, sesuai misi Presiden Prabowo untuk menunjukkan kedigdayaan Indonesia di mata dunia, di mana Asian Games 2026 dan Olimpiade 2028 menjadi target selanjutnya.(dkk/jpnn)