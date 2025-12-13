SEA Games 2025: Langkah Putri KW Terhenti, Tunggal Putri Indonesia Kembali Puasa Emas
jpnn.com - Sektor tunggal putri Indonesia hanya mampu menyumbangkan medali perunggu pada ajang SEA Games 2025.
Kepastian tersebut didapat setelah Putri Kusuma Wardani terhenti di semifinal seusai kalah dari wakil Thailand, Supanida Katethong, dengan skor 18-21, 16-21 di Thamasat Rangsit Gymnasium 4, Pathum Thani, Sabtu (13/12/2025).
Kekalahan ini menghentikan tren positif pebulu tangkis asal Exist Badminton Club tersebut setelah sebelumnya tampil moncer di nomor beregu putri.
Tercatat, dari tiga kali bermain di sektor beregu, tunggal putri peringkat tujuh dunia itu selalu berhasil menyumbangkan poin bagi Merah Putih.
Hasil di SEA Games 2025 juga membuat Putri KW mengulang prestasi yang diraihnya pada edisi 2021 di Vietnam, dengan kembali mempersembahkan medali perunggu.
“Saya tetap mensyukuri dengan medali perunggu yang saya dapat. Ini mengulangi perolehan saya di Vietnam,” ujar Putri KW.
Dengan tersingkirnya Putri KW, Indonesia dipastikan tidak lagi memiliki wakil di sektor tunggal putri.
Pemain lainnya, yakni Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi, lebih dahulu tersingkir seusai kalah dari wakil Malaysia, Wong Ling Ching, dengan skor 11-21, 17-21.
Kekalahan Putri KW di semifinal SEA Games 2025 membuat sektor tunggal putri hanya mampu menyumbangkan medali perunggu, Sabtu (13/12)
