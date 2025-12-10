SEA Games 2025: Luapan Kecewa Gregoria Mariska Tunjung Seusai Gagal Sumbang Poin
jpnn.com - Raut wajah pebulu tangkis Gregoria Mariska Tunjung tampak murung seusai tim beregu putri Indonesia hanya mempersembahkan medali perak di SEA Games 2025.
Berlaga di Thamasat Rangsit Gym 4, Pathum Thani, Rabu (10/12/2025), Febriana Dwipuji Kusuma dan kolega menyerah dengan skor 1-3.
Pada laga ini, Jorji—sapaan akrab Gregoria—tampil kurang maksimal seusai gagal menyumbangkan poin.
Pemain binaan Mutiara Cardinal itu menyerah di hadapan tunggal putri andalan Thailand Ratchanok Intanon dengan skor 7-21, 15-21.
Penampilan Jorji Jauh dari Kata Maksimal
Selepas pertandingan, Jorji terlihat tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaannya.
Mulai dari prosesi pengalungan medali hingga sesi foto bersama, istri dari Mikha Angelo itu tampak murung.
Gregoria Mariska Tunjung sendiri menilai penampilannya tidak berada dalam performa terbaik sepanjang SEA Games 2025 sektor beregu putri.
Sebelumnya, peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu juga gagal menyumbangkan poin pada babak empat besar seusai kalah tunggal putri Malaysia Wong Ling Ching dengan skor 20-22, 21-15, 16-21.
Ekspresi kekecewaan Gregoria Mariska Tunjung seusai tampil kurang dari harapan saat berlaga di final beregu putri SEA Games 2025, Rabu (10/12)
