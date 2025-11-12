SEA Games 2025: Mauro Zijlstra Ancaman Baru di Lini Depan Timnas Indonesia

jpnn.com - Lini serang Timnas Indonesia di SEA Games 2025 diprediksi bakal garang jika Mauro Zijlstra jadi bergabung.

Pemain kelahiran 9 November 2004 itu sudah bergabung bersama skuad asuhan Indra Sjafri yang akan melakoni laga persahabatan melawan Mali U-22.

Menambah Daya Gedor Timnas Indonesia di SEA Games 2025

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) PSSI Sumardji menyebut kehadiran pemain asal klub FC Volendam tersebut dapat menambah daya gedor Timnas Indonesia.

"Kami mendapatkan tambahan senjata dengan hadirnya Mauro Zijlstra."

"Semua tahu, Mauro layak berada di tim nasional senior, sehingga saat SEA Games 2025 tidak perlu diragukan untuk lini serang," ujar pria kelahiran 12 Februari 1972 itu.

PSSI berencana mengirim surat kepada FC Volendam agar bersedia melepas Mauro Zijlstra untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang SEA Games 2025.

Beberapa pemain diaspora lainnya seperti Marselino Ferdinan (AS Trencin) dan Ivar Jenner (FC Utrecht) juga akan diupayakan untuk bergabung memperkuat kontingen Merah Putih.

Rekam Jejak Gemilang Zijlstra Bersama Volendam

Mauro Zijlstra tercatat tampil gemilang saat memperkuat tim U-21 Volendam dengan mengemas 20 gol dan tujuh asis dari 23 pertandingan.