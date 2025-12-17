menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Basket » SEA Games 2025: Pembuktian Derrick Michael, Timnas Basket Putra Indonesia Bungkam Vietnam

SEA Games 2025: Pembuktian Derrick Michael, Timnas Basket Putra Indonesia Bungkam Vietnam

SEA Games 2025: Pembuktian Derrick Michael, Timnas Basket Putra Indonesia Bungkam Vietnam
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aksi pebasket Derrick Michael Xzavierro saat berlaga pada perempat final SEA Games 2025 melawan Vietnam di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12). Foto: Facebook/Basketball Sport Association of Thailand

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia memastikan tiket semifinal SEA Games 2025 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Vietnam.

Dalam laga yang digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Rabu (17/12/2025), skuad asuhan David Singleton menang dengan skor 89-66.

Derrick Michael Xzavierro tampil impresif sejak awal pertandingan.

Baca Juga:

Pemain kelahiran 1 April 2003 itu menjadi motor serangan Indonesia dengan sejumlah poin yang dicetak melalui penetrasi dan slam dunk, sekaligus membayar kesalahan fatal yang dia lakukan pada laga sebelumnya saat Indonesia kalah dari Thailand 67-71.

Vietnam berusaha memberikan perlawanan dengan mengandalkan tembakan tiga angka.

Strategi tersebut sempat membuat skuad asuhan Matt Van Pelt mampu menempel ketat perolehan poin Indonesia. Vietnam hanya tertinggal 36-38 pada first half.

Baca Juga:

Memasuki second half, permainan Timnas basket Indonesia lebih solid. Konsistensi membawa Skuad garuda unggul 63-58 pada kuarter ketiga.

Pada kuarter pemungkas, kontribusi pemain cadangan seperti Hendrick Xavi Yonga menjadi pembeda. Tambahan poin penting dari bangku cadangan membuat Indonesia makin menjauh.

Derrick Michael Xzavierro tampil ganas untuk membawa Timnas basket Indonesia menang atas Vietnam di perempat final SEA Games 2025, Rabu (17/12)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI