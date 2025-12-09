menu
SEA Games 2025: Penantian Panjang Filipina untuk Menembus Semifinal

SEA Games 2025: Penantian Panjang Filipina untuk Menembus Semifinal
Selebrasi pemain Filipina, Banatao Otu seusai mencetak gol ke gawang Timnas Indonesia pada SEA Games 2025 di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12). Foto: Facebook/Philippine Men's National Football Team

jpnn.com - Kejutan besar tercipta di SEA Games 2025. Filipina menumbangkan Timnas U-22 Indonesia pada laga kedua Grup C cabang olahraga sepak bola.

Pertandingan Indonesia vs Filipina di Stadion 700th Anniversary, Senin (8/12/2025), berakhir dengan skor tipis 0-1.

Gol semata wayang Filipina lahir lewat aksi Otu Banatao melalui skema lemparan jauh.

Filipina Ukir Sejarah

Kemenangan tersebut memastikan Filipina melaju ke babak semifinal sebagai juara grup setelah menyapu bersih dua laga dengan kemenangan.

Sebelumnya, tim berjuluk The Azkals itu menang 2-0 atas Myanmar di laga perdana.

Bagi Filipina, catatan ini sekaligus menorehkan sejarah baru karena menjadi kali pertama mereka menembus semifinal SEA Games dalam 34 tahun terakhir.

Sebelumnya, Filipina mencapai fase tersebut pada edisi 1991 saat menjadi tuan rumah.

Selain memastikan tiket ke semifinal, kemenangan atas Indonesia juga membuat Filipina mencatatkan rekor dua kemenangan beruntun di fase grup untuk pertama kalinya sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di SEA Games.

