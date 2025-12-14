SEA Games 2025: Pencak Silat Raih Emas Pertama dari Seni Beregu Putra

jpnn.com, BANGKOK - Tim pencak silat beregu putra nomor seni berhasil menyumbang medali emas ke-36 untuk Indonesia di SEA Games 2025.

Tim pencak silat berhasil meraih emas setelah mencatatkan skor terbaik dalam pertandingan yang digelar di Impact Arena Muang Thong Thani Bangkok, Minggu (14/12/2025) sore WIB.

Beregu putra yang terdiri dari Andika Dhanireksa, Rano Slamet Nugraha, dan Asep Yuldan Sani menjadi juara setelah mencatat 9,965 poin dari penilaian juri, mengalahkan beregu Singapura yang mendapat nilai 9,935.

Asep Yuldan Sani menyebut medali emas tersebut menjadi pembuka yang membanggakan bagi pencak silat Indonesia di SEA Games 2025. Ia mengaku bersyukur atas hasil yang diraih bersama rekan satu timnya.

“Dari cabang pencak silat ini emas pertama alhamdulillah. Alhamdulillah saya sangat senang, sangat bangga bisa mempersembahkan medali emas di ajang SEA Games ini,” kata Asep.

Atlet yang juga peraih emas pada SEA Games Kamboja 2023 itu menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan tim, mulai dari pelatih hingga dukungan pemerintah.

“Terima kasih kepada para pelatih yang sudah membimbing kami sampai sejauh ini, terima kasih pada pengurus, terima kasih pada pemerintah yang mensuport kita. Alhamdulillah, saya mempertahankan medali emas di SEA Games kali ini,” ujarnya.

Menurut Asep, tantangan utama dalam nomor seni beregu bukan hanya pada penguasaan teknik, tetapi juga pada kekompakan antar-pemain dalam menampilkan satu kesatuan gerak.