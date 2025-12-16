menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » SEA Games 2025: Sorotan Meningkat, Alwi Farhan Jadikan Kritik Sebagai Senjata

SEA Games 2025: Sorotan Meningkat, Alwi Farhan Jadikan Kritik Sebagai Senjata

SEA Games 2025: Sorotan Meningkat, Alwi Farhan Jadikan Kritik Sebagai Senjata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan saat tampil di SEA Games 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Alwi Farhan menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang bersinar di SEA Games 2025.

Pemain muda berusia 20 tahun itu menyebut bahwa keterbukaannya terhadap kritik dan saran menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi penampilan.

Pendekatan tersebut turut mengantarkan Alwi meraih hasil gemilang pada SEA Games 2025 Thailand. 

Baca Juga:

Terbuka Terhadap Kritik

Pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu berhasil membawa pulang dua medali emas setelah tampil impresif di nomor tunggal putra dan beregu putra.

"Saya harus selalu mendengarkan kritik dan saran dari orang-orang karena semua itu bisa membangkitkan saya. Itu saja kuncinya," ucap Alwi.

Alwi menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak membuatnya cepat merasa puas. 

Baca Juga:

Tak Cepat Puas dan Tetap Rendah Hati

Dia mengaku telah diingatkan untuk tetap rendah hati dan waspada terhadap berbagai tantangan yang akan datang.

Menurutnya, pelatih dan psikolog tim terus mengingatkan agar tidak terlena dengan hasil yang sudah diraih.

Alwi Farhan menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang bersinar di SEA Games 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI