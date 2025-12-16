SEA Games 2025: Sorotan Meningkat, Alwi Farhan Jadikan Kritik Sebagai Senjata
jpnn.com - Alwi Farhan menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang bersinar di SEA Games 2025.
Pemain muda berusia 20 tahun itu menyebut bahwa keterbukaannya terhadap kritik dan saran menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi penampilan.
Pendekatan tersebut turut mengantarkan Alwi meraih hasil gemilang pada SEA Games 2025 Thailand.
Terbuka Terhadap Kritik
Pebulu tangkis kelahiran Surakarta itu berhasil membawa pulang dua medali emas setelah tampil impresif di nomor tunggal putra dan beregu putra.
"Saya harus selalu mendengarkan kritik dan saran dari orang-orang karena semua itu bisa membangkitkan saya. Itu saja kuncinya," ucap Alwi.
Alwi menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak membuatnya cepat merasa puas.
Tak Cepat Puas dan Tetap Rendah Hati
Dia mengaku telah diingatkan untuk tetap rendah hati dan waspada terhadap berbagai tantangan yang akan datang.
Menurutnya, pelatih dan psikolog tim terus mengingatkan agar tidak terlena dengan hasil yang sudah diraih.
Alwi Farhan menjadi salah satu pebulu tangkis Indonesia yang bersinar di SEA Games 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Final Ideal SEA Games 2025: Thailand vs Vietnam, Siapa Pengganti Timnas Indonesia?
- Indonesia Kokoh di Posisi 2 Klasemen SEA Games 2025, Menpora Bilang Begini
- Klasemen Sementara SEA Games 2025: Indonesia di Bawah Tuan Rumah
- Nyaris tak Berangkat, Timnas Voli Putri Indonesia Jawab Keraguan dengan Perunggu SEA Games 2025
- Rizki Juniansyah dan Rekor Dunia Baru di SEA Games 2025
- Megawati Bawa Timnas Voli Putri Indonesia Persembahkan Perunggu SEA Games 2025