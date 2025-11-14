SEA Games 2025 Thailand, Airlangga Hartarto: Cabor Wushu Targetkan Minimal Tiga Emas
jpnn.com, JAKARTA - Tim wushu Indonesia siap mempersembahkan medali terbaik pada ajang SEA Games 2025 di Thailand pada 9-20 Desember mendatang.
Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) Airlangga Hartarto menyampaikan, terjadi pengurangan nomor yang dipertandingkan pada SEA Games nanti.
Dari 21 nomor yang diperlombakan di SEA Games 2023 Kamboja, kini hanya 14 nomor yang diperebutkan di Thailand.
Karena itu, pihaknya hanya menarget tiga medali emas saja dari cabor wushu, dari sebelumnya meraih enam emas di SEA Games Kamboja.
“Karena nomor andalan yang 6 dahulu itu enggak dipertandingan, jadi yang kemarin dapat 6 itu seluruhnya dicoret. Namun, kami tetap target minimal 3 emas,” kata Airlangga Hartarto usai membuka Rakernas PB WI di AKR Tower Jakarta Barat, Jumat 14 November 2025.
Terkait jumlah nomor yang dipertandingkan menurun, ia memaklumi karena itu kebijakan Thailand sebagai tuan rumah.
“Nah tentu memang di dalam kegiatan SEA Games biasanya tuan rumah yang punya katakanlah privilege untuk memilih. Sehingga tentu ini nanti akan menjadi tantangan lah, bagi para atlet yang saat sekarang sedang menjalani pelatnas di China. Mudah-mudahan kita bisa menjaga prestasi secara proporsional,” jelasnya.
Soal Rakernas, Airlangga mengemukakan bahwa ada sejumlah agenda yang dibahas bersama pengurus provinsi di tanah air, termasuk evaluasi program.
