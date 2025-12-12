SEA Games 2025: Timnas Indonesia Ulang Memori Pahit 16 Tahun Silam
jpnn.com - Timnas U-22 Indonesia menutup perjalannya di SEA Games 2025 dengan kekecewaan.
Garuda Muda gagal lolos dari fase grup meski menang 3-1 atas Myanmar pada laga terakhir Grup C yang berlangsung di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Thailand, Jumat (12/12/2025).
Gol-gol Indonesia lahir melalui aksi Toni Firmansyah serta brace dari Jens Raven. Adapun satu gol Myanmar diciptakan oleh Min Maw Oo.
Menang, tapi Tetap Tersingkir
Kemenangan atas Myanmar belum cukup untuk menangkat posisi Timnas Indonesia.
Dengan total tiga poin, Indonesia tetap berada di bawah Filipina yang memimpin Grup C dengan enam angka.
Kekalahan 0-1 dari Filipina pada laga sebelumnya menjadi pukulan yang sangat berpengaruh pada kelolosan skuad asuhan Indra Sjafri.
Jalur Runner Up Terbaik Pun Tertutup
Kesempatan Indonesia untuk melaju melalui jalur peringkat kedua terbaik juga turut kandas. Meski memiliki tiga poin seperti Malaysia, Garuda Muda kalah dalam urusan agresivitas gol.
Malaysia mencetak empat gol sepanjang fase grup, sementara Indonesia hanya mampu mengemas tiga gol.
Timnas U-22 Indonesia menutup perjalannya di SEA Games 2025 dengan kekecewaan. Mengulang memori pahit 16 tahun silam.
