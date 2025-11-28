menu
SEA Games 2025: Timnas U-23 Indonesia Mendadak Kehilangan Lawan, Apa Dampaknya?

Timnas U-23 Indonesia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Dinamika baru terjadi pada cabang sepak bola SEA Games 2025 yang diikuti oleh Timnas U-23 Indonesia.

Garuda Muda dipastikan tidak lagi berjumpa dengan Singapura di laga pembuka.

Hal ini terjadi karena Singapura dipindahkan ke Grup A menyusul perubahan komposisi peserta.

Penyebab Singapura Dipindahkan ke Grup A

Perpindahan Singapura menjadi konsekuensi dari mundurnya Kamboja, yang membuat distribusi tim di setiap grup menjadi tidak seimbang.

Pada awalnya, Grup A diisi oleh Thailand, Kamboja, dan Timor Leste. Adapun Grup B dihuni Vietnam, Malaysia, dan Laos.

Sementara itu, Indonesia berada di Grup C yang ditempati empat tim bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura.

Dengan mundurnya Kamboja, praktis Grup A hanya terdapat Thailand dan Timor Leste, sehingga tidak ideal untuk format sistem grup.

Imbasnya, Singapura yang menempati pot 4 dipindahkan ke Grup A, yang membuat seluruh grup berisi tiga negara.

