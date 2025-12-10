SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Tancap Gas, Hancurkan Malaysia
jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia memulai perjuangan di SEA Games 2025 dengan kemenangan atas Malaysia.
Berlaga di Hua Mak Indoor Stadium, Rabu (10/12/2025), Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-12, 25-12, 25-16).
Pelatih Timnas voli putri Indonesia Marcos Sugiyama menurunkan komposisi pemain senior dan junior sejak awal laga.
Megawati, yang didapuk sebagai kapten membimbing pemain muda seperti Pascalina Mahuze, Chelsa Berliana Nurtomo, serta Maradanti Namira Tegariana.
Yolana Betha Pangestika dan Medi Yoku menjadi pemain berpengalaman yang masuk ke dalam pemain inti.
Dari barisan libero, Indah Guretno dipercaya untuk mengawal pertahanan Timnas voli putri Indonesia.
Strategi tersebut berjalan cukup baik pada dua gim pertama, di mana Indonesia mampu mendapatkan keunggulan jauh.
Rotasi yang dilakukan memberikan kesempatan bagi pemain-pemain muda untuk unjuk gigi dalam laga ini.
