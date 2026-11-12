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SEA Games 2027 Pangkas Cabor Unggulan Indonesia, Erick Thohir Siapkan Diplomasi

SEA Games 2027 Pangkas Cabor Unggulan Indonesia, Erick Thohir Siapkan Diplomasi
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Menpora Erick Thohir saat menyayangkan sikap Malaysia sebagai tuan rumah SEA Games 2027 tidak menggelar beberapa cabang olahraga unggulan Indonesia, Kamis (12/11). Foto: Dokumentasi Kemenpora

jpnn.com - Menpora Erick Thohir menyayangkan sejumlah cabang olahraga unggulan Indonesia tidak dipertandingkan pada SEA Games 2027.

Dalam ajang olahraga yang akan digelar di Malaysia tersebut, tidak ada cabor panjat tebing, dayung, dan voli pantai. Selain itu, nomor beregu putra dan putri bulu tangkis juga tidak masuk dalam daftar pertandingan.

Cabang olahraga lainnya yang turut ditiadakan ialah gulat, catur, jujitsu, kickboxing, bola tangan, hingga triathlon.

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Menurut Erick, keputusan tersebut berpotensi merugikan perkembangan olahraga di kawasan Asia Tenggara.

"Menyedihkan olahraga itu mendidik untuk sportivitas. Kami sebagai negara tetangga tentu harus mendukung perkembangan olahraga secara regional," ujar Erick.

Erick mengaku telah berkomunikasi dengan NOC Indonesia serta federasi dari cabang olahraga yang tidak dipertandingkan.

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Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu berencana melakukan lobi karena Indonesia bukan satu-satunya negara yang merasa dirugikan akibat penghapusan sejumlah cabang olahraga tersebut.

"Saya sebagai Menpora akan mulai melakukan langkah-langkah sport diplomacy. Apakah kami sebagai negara Asia Tenggara masih saling menghormati yang namanya fairness dan sportivitas," ungkap Erick.

Menpora Erick Thohir menyayangkan beberapa cabang olahraga unggulan Indonesia tidak digelar pada SEA Games 2027

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