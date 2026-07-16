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SEA V Cup 2026: Boy Arnes Tampil Garang saat Timnas Voli Indonesia Cukur Kamboja

SEA V Cup 2026: Boy Arnes Tampil Garang saat Timnas Voli Indonesia Cukur Kamboja
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Pevoli Boy Arnes Arabi saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 melawan Kamboja di Candon City Arena, Kamis (16/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia mengawali kiprahnya di SEA V Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Kamboja.

Berlaga di Candon City Arena, Kamis (16/7/2026), skuad asuhan Reidel Toiran menang dengan skor 3-0 (25-18, 25-18, 25-21).

Pemain lain yang tampil impresif ialah Farhan Halim dengan sumbangan 13 poin.

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Adapun Hendra Kurniawan turut menyumbangkan 12 angka untuk Timnas voli putra Indonesia.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Dio Zulfikri dan kolega dalam persaingan menjadi juara Pool A.

Skuad Garuda hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci posisi puncak Pool A.

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Timnas voli putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat (17/7/2026) pukul 16.30 WIB.

Di atas kertas, juara AVC Cup 2026 itu lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan atas skuad asuhan Angiolino Frigoni.

Boy Arnes Arabi tampil garang saat membawa Timnas voli putra Indonesia menang lawan Kamboja di putaran pertama SEA V Cup 2026, Kamis (16/7)

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