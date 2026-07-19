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SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia, Juara di Asia Tetapi Kalah Lawan Kamboja

SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia, Juara di Asia Tetapi Kalah Lawan Kamboja
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Pevoli Boy Arnes Arabi saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 melawan Kamboja di Candon City Arena, Kamis (16/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia di luar dugaan harus kalah dari Kamboja, pada putaran pertama SEA V Cup 2026.

Berlaga di Candon City Arena, Minggu (19/7) skuad asuhan Reidel Toiran itu menyerah dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).

Hasil tersebut sejatinya di luar dugaan mengingat Farhan Halim dan kolega datang dengan status juara AVC Cup 2026.

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Bahkan pada babak fase grup sebelumnya tercatat tim Negeri Angkor Wat itu mampu dikalahkan Indonesia dengan skor 3-0 (25-18, 25-18, 25-21).

Raihan itu sejatinya menjadi pelecut skuad Garuda untuk bisa tampil lebih garang pada putaran kedua SEA V Cup 2026 di Jakarta.

Timnas voli putra Indonesia akan tampil di hadapan publik sendiri mulai Rabu (22/7) hingga Minggu (26/7) di Jakarta International Velodrome .

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Posisi ketiga putaran pertama ajang SEA V Cup 2026 diraih Thailand seusai mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1 (23-25, 30-28, 25-20, 28-26).

Adapun posisi kelima ditempati Filipina yang di laga sebelumnya mengatasi perlawanan Myanmar dengan skor 3-0 (25-21, 28-26, 25-22).

Timnas voli Indonesia di luar dugaan telan kekalahan pada final putaran pertama ajang SEA V Cup 2026 dari Kamboja, Minggu (19/7)

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