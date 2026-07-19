SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia, Juara di Asia Tetapi Kalah Lawan Kamboja

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli Indonesia di luar dugaan harus kalah dari Kamboja, pada putaran pertama SEA V Cup 2026.

Berlaga di Candon City Arena, Minggu (19/7) skuad asuhan Reidel Toiran itu menyerah dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).

Hasil tersebut sejatinya di luar dugaan mengingat Farhan Halim dan kolega datang dengan status juara AVC Cup 2026.

Bahkan pada babak fase grup sebelumnya tercatat tim Negeri Angkor Wat itu mampu dikalahkan Indonesia dengan skor 3-0 (25-18, 25-18, 25-21).

Raihan itu sejatinya menjadi pelecut skuad Garuda untuk bisa tampil lebih garang pada putaran kedua SEA V Cup 2026 di Jakarta.

Timnas voli putra Indonesia akan tampil di hadapan publik sendiri mulai Rabu (22/7) hingga Minggu (26/7) di Jakarta International Velodrome .

Posisi ketiga putaran pertama ajang SEA V Cup 2026 diraih Thailand seusai mengalahkan Vietnam dengan skor 3-1 (23-25, 30-28, 25-20, 28-26).

Adapun posisi kelima ditempati Filipina yang di laga sebelumnya mengatasi perlawanan Myanmar dengan skor 3-0 (25-21, 28-26, 25-22).